محافظ الإسكندرية: تكثيف أعداد القوافل الطبية المجانية على مستوى الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية، بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، قافلة شاملة بمقر جمعية السلام بالمندرة قبلي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني.

وخلال القافلة، تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد 150 حالة أطفال، و100 حالة باطن، و 30 تنظيم الأسرة، وإجراء جلسات علاج طبيعي علي 15 حالة، و الكشف علي 55 أمراض نساء و 40 حالة باطن، وإجراء رسم القلب بواقع 15 حالة.

وشملت القافلة تقديم فعاليات توعوية وثقافية وإلقاء الضوء على القضية السكانية، ومبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرية المصرية، كما تم إلقاء ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. بالإضافة إلي الدعوة لفتح فصول في العزبة، و حصر قواعد بيانات القادرين علي القراءة والكتابة تمهيدا لإجراء اختبارات فورية لهم .

وفي حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، تم تنفيذ قافلة طبية سكانية مجانية بوحدة طب أسرة الجمرك، حيث تم الكشف الطبي في مختلف التخصصات والذى انتهي إلى عدد 50 حالة باطن 15 حالة أطفال 50 حالات نساء، وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات، وكذلك حصر عدد 5 حالات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا وعدد 7 حالات محو الأمية.

وتضمنت القافلة عدد من الفعاليات حيث تم التوعية ب "مشروعك" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.

كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة واضرار الزواج المبكر من قبل مدير تنظيم الأسرة ومسئول الاعلام بمنطقة الجمرك الطبية.كما تحدث فضيله الشيخ عن رأي الدين في تنظيم الاسره وتربية الأبناء واثر ذلك في استقرار المجتمع. وتناولت القافلة معرض للأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأه بالجمرك الطبية.