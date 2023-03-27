محافظة الجيزة: رفع 2500 طن مخلفات بنزلة السمان فى الهرم

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الجهود الخاصة بتحسين مستوى النظافة ورفع مخلفات القمامة والرتش للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و للحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف القطاعات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا الإطار، تابع اللواء أحمد راشد جهود حي الهرم في رفع تجمعات القمامة وروث المواشي من شارع جمال عبد الناصر في الطريق المؤدي إلى نادي الهرم الرياضي بكفر الجبل، وذلك تلبية لمطالب أهالي نزلة السمان وقد تمت الأعمال من خلال الدفع بمعدات وفرق النظافة التي ضمت عدد 3 لودر و 14 سيارة قلاب، حيث قامت أجهزة المحافظة برفع 122 نقلة بواقع 2500 طن مخلفات، الأمر الذي ساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة وفتح الطريق أمام الحركة المرورية .

وأشار محافظ الجيزة، بأن الأعمال شملت تمهيد ورفع كفاءة شارع أبو فايد بنزلة السمان والمؤدي إلى طريق المنصورية بفرد طبقة من الأسفلت لتيسير الحركة المرورية به إلى جانب تهذيب الأشجار وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإناره بالمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، على سرعة التعامل مع ماىيتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالى، لافتا بأنه يتم إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافه وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة وتقييم دوري لاداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب من معدلات الجودة البيئية.

يذكر أن محافظة الجيزة قامت الأسبوع الماضي بدعم منظومة النظافه بـ61 سيارة ومعدة جديدة وإحلال شامل بتكلفة 146 مليون جنيه للدفع بهم بالمناطق الحيوية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تلبيه لمتطلباتهم على النحو الأمثل، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



رفع 2500 طن مخلفات بنزلة السمان بالهرم