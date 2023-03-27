مجهول يرتدي قناع "الهالوين" ويحاول اقتحام منزل مستشار ألمانيا

وكالات

قالت مصادر أمنية ألمانية إن مجهولا حاول اقتحام شقة المستشار الألماني، أولاف شولتس، في بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورج الفيدرالية في ألمانيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن صحيفة "دير شبيجل"، فإن لصا دخل مساء الأحد مبنى في وسط بوتسدام، حيث يعيش المستشار الألماني أيضا. وكان شولتس في ذلك الوقت في اجتماع في مكتب المستشار الاتحادي في برلين.

وأظهرت المشاهد التي سجلتها كاميرات المراقبة، أن رجلا كان يرتدي قناع الهالوين على وجهه. وقفازات وسترة مع قبعة ويحمل مصباحا.

وأكدت المصادر أن الرجل لوحظ عندما حاول دخول الشقة. وعندما تم رصده، هرب الرجل على الفور.

وفتشت الشرطة المكان ووضعت المشتبه به على قائمة المطلوبين وصادرت المقاطع التي سجلتها كاميرات المراقبة. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية وأمن المبنى.