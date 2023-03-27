متهم بتزوير المستندات الرسمية.. استمرار حبس مالك مطبعة بالجيزة 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مالك مطبعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير الأختام والمستندات الرسمية فى الجيزة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير الأختام والمستندات الرسمية فى الجيزة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب طباعة، مقيم بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل حصوله على مبالغ مالية، واتخاذه من مكتب طباعة خاص به "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزه بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة المستخدمة فى عمليات التزوير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل مكتب الطباعة المشار إليه وضبط كافة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى (جهاز حاسب آلى بمشتملاته - طابعة كمبيوتر – 10 وحدات ذاكرة ناقلة "فلاش ميمورى" – 5 هارد ديسك - ماكينة طباعة الكارنيهات البلاستيكية - ماكينة تغليف حرارية - أدوات مساعدة – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبفحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والفحص أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.