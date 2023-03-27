متابعة إنجاز مشروعات حياة كريمة لخدمة 23ألف نسمة بقرية الرمادى فى أسوان..صور

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، من خلال الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة بالمحافظة، وتفقد قرية وادى عبادى بمركز إدفو، والتى تضم 6 توابع، بإجمالى 23,4 ألف نسمة.

وأكد ناجح مصطفى، وحدة حياة كريمة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء وحدة الإطفاء ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، وأيضاً مشروع تطوير مدرسة وادى عبادى الإبتدائية ومدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى بنسب تنفيذ 100 %.

وأشار، إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 98 % ، بالإضافة إلى تفقد أعمال إحلال وتجديد خطوط وأعمدة وشبكات الكهرباء، وأيضاً تركيب الوصلات المنزلية لخطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 95 إلى 98 % ، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء مركز الشباب ووحدة الإسعاف بنسبة 90 % لكل منهما، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 80%.

وأوضح ناجح مصطفى، أنه خلال الجولة الميدانية تم المرور الميدانى لمتابعة الجهود المبذولة لتلبية شكاوى الأهالى ومنها أعمال رفع كفاءة الطريق ومستوى المرافق العامة وخاصة خطوط الكهرباء وأعمدة الإنارة بطريق كوم أمبو وحتى فطيرة شمالاً ، لافتاً إلى أنه تم التشديد بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية والقيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله ورفع تراكمات ونواتج الحفر بمختلف مواقع العمل أولاً بأول ، مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وضمان رفع نسب التنفيذ للإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.