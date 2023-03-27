مايو المقبل كلية صيدلة القاهرة تنظم مؤتمر التوظيف السادس عشر.. التفاصيل

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الصيدلة ب جامعة القاهرة تنظيم معرض التوظيف السادس عشر "معرض مهني SUSTx": 14-15 خلال شهر مايو المقبل، بهدف فتح مسار جديد للطلاب للمضى قدما في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة.

وأكدت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أن المشاركة فى هذا المعرض مجانية لطلاب وخريجين كليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية ، ومن المقرر أن يتم تنظيم تحدي ابتكار استدامة فارما هو مسابقة تتحدى طلاب الصيدلة والخريجين لتطوير فكرة مبتكرة أو مشروع يعزز الاستدامة داخل المجال الصيدلاني وسيقام في معرض التوظيف السادس عشر، معرض SUSTx المهني.

يمكن للمشاركين التقدم بشكل فردي أو في فرق، حيث يجب أن يضم كل فريق ثلاثة أعضاء كحد أدنى، سيتم منحك 5-10 دقائق لتقديم فكرتك في أحد الأشكال التالية: عرض باور بوينت تقديمي، ملصق، نموذج ثلاثي الأبعاد أو فيديو قصير.

الفريق الفائز سيحصل على جائزة قيمة وسيحصل على جائزة عميد الكلية غادة عبد الباري و كذلك فرصة تنفيذ فكرتهم على أرض الواقع.

وأوضحت الكلية أنه يجب اختيار أحد المفاهيم التالية لعرض الفكرة:

-حملة توعية حول التخلص الآمن من الأدوية.

-برنامج التبرع بالأدوية حول كيفية جمع الأدوية الغير مستخدمة وغير منتهية الصلاحية والتبرع به.

- تعزيز 3 روبية قوية: تقليل، إعادة استخدام، إعادة تدوير مخلفات المخدرات.

- حلول التغليف المستدام.