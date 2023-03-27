"لصوص لكن ظرفاء"..طبيب بيطرى وخريج شريعة حلما بالثراء فقاما بسرقة 6 كيلو ذهب

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة الخامسة

بطل هذه القصة معنا ليس لصا واحدا بل لصين، فعادةً نسمع أن اللصوص ليسوا من أرباب المهن العليا أو لم يكملوا شهادتهم التعليمية، لكن في قصتنا اليوم الأمر مختلف إلى حد كبير.

فأبطال قصتنا هو طبيب بيطري والأخرخريج شريعة وقانون، جلسا سويا وقررا أن يصبحا أثرياء في ساعات قليلة، لكن كيف يحدث ذلك؟

اقترح أحدهما أن يسرقا محل ذهب كان بجوار سكنهما، وملىء بالمشغولات الذهبية باهظة الثمن، اتفقا سويا وقررا التنفيذ، وكعادة الحيلة التي يستخدمها اللصوص لعدم كسر باب المحل، قاما بتأجير شقة سكنية بجوار المحل.

وفي الليلة الموعودة اقتحما المحل عبر تكسير الجدار العازل، واستوليا على 6 كيلو ذهب وهربا، ظنا منهما أنهما أصبحا من الأثرياء بهذه الحيلة، لكن الشرطة ألقت القبض عليهما وأصبحا خلف القضبان.