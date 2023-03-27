قائد بالجيش الإسرائيلى: نواجه أوضاعا معقدة وعلينا التحلى بالمسؤولية

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، الاثنين، في رسالة موجهة إلى جنود وقادة الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط، إن البلاد تشهد "أوضاعاً معقدة"، مشيراً إلى أن إسرائيل "لم تواجه مثل هذه الأيام التي تجتمع فيها التهديدات الخارجية مع العاصفة الداخلية".



وأضاف في بيان، إثر ما تشهده البلاد من احتجاجات بشأن برنامج الإصلاحات القضائية: "أخاطبكم في هذا الوقت العصيب، لأقول لكم إنه حان الوقت للتحلي بالمسؤولية، ليدرك أعداؤنا بأننا جميعاً نقف بالمرصاد ولا يغادر أحد موقعه".



وتابع: "مثل هذه الفترات تنطوي على التحديات والمخاطر، يكمن مفتاح حصانة جيش الدفاع ووفائه بمهامه في الهيكلية القيادية المتينة والمستندة إلى الثقة والانضباط، سنرص الصفوف، وسنتكافل بعضنا البعض".



وتصاعدت الدعوات بين أنصار اليمين المتطرف في إسرائيل، إلى "مظاهرات مضادة" للاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، فيما لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفه النهائي بعد، وسط إضرابات شلت قطاعات الطيران والصحة والمدارس والموانئ.