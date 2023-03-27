فوائد استخدام الثلج على البشرة.. يحارب الالتهابات ويمنع مشاكل الجلد

كتبت إيناس البنا

استخدام الثلج على الوجه ليس اتجاهاً جديداً وقد تم اتباعه منذ فترة طويلة، يمكن أن يكون الصيف قاسياً على بشرتك عند قدومه، وقد يؤدي إلى تهيجها معظم الوقت، ومع ذلك ، يمكن معالجة مثل هذه المشكلات عن طريق وضع الثلج على وجهك ، والذي سيوفر أيضًا لبشرتك العديد من الفوائد.



فوائد استخدام الثلج على البشرة ​يساعد في تقليل انتفاخ العيون تخيل الاستيقاظ بعيون منتفخة ، قد يكون هذا مقلقًا، لكن ليس بعد الآن، يعد وضع الثلج على عينيك طريقة فعالة لتقليل الانتفاخ في عينيك، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يمكنك تقليل الانتفاخات تحت عينيك بالضغط برفق على كمادة باردة على المنطقة لمدة 15 إلى 20 دقيقة. وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، عند وضع الثلج على الجلد ، فإنه يحفز الدم على الارتفاع إلى السطح ، مما يهدئ الجلد ويشده. أفضل شيء هو أنه لن يكلفك المال ويمكن الوصول إليه بسهولة.تخيل الاستيقاظ بعيون منتفخة ، قد يكون هذا مقلقًا، لكن ليس بعد الآن، يعد وضع الثلج على عينيك طريقة فعالة لتقليل الانتفاخ في عينيك، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يمكنك تقليل الانتفاخات تحت عينيك بالضغط برفق على كمادة باردة على المنطقة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.



يحارب الالتهابات تتعرض بشرتك للأوساخ والتلوث والأشعة فوق البنفسجية والطفح الجلدي والحساسية التي يمكن أن تسبب الالتهاب، يعد فرك مكعبات الثلج على وجهك طريقة رائعة لمحاربة الالتهاب ويمنح بشرتك تأثيرًا مهدئًا كما يضيق الأوعية الدموية بسرعة ويقلل من الالتهاب ويخفف الانزعاج.



يمنع مشاكل الجلد يمكن أن يساعدك وضع الثلج على وجهك في التعامل مع مشاكل البشرة المختلفة مثل حب الشباب والعيوب والدهنية. يتم تقليل مسام الجلد بالثلج ، مما يمنع الإفراط في إنتاج الزيت، مع استخدام الثلج ، سيقلل الالتهاب الناتج عن البثور وسيقل حجمها أيضًا.

ومع ذلك ، يجب عليك الامتناع عن وضع نفس مكعب الثلج أو قطعة القماش على أجزاء أخرى من وجهك بعد استخدامه مباشرة على البثور حيث أن البثور مليئة بالبكتيريا. يبطئ عملية الشيخوخة يمكنك إبطاء عملية الشيخوخة عن طريق وضع الثلج على وجهك، يمكن أن يساعد في تقليل التجاعيد ومنع تكون تجاعيد جديدة، يساعد وضع الثلج على وجهك على تعزيز الدورة الدموية ويساعد أيضًا على شد مسام بشرتك. يساعد في تقشير البشرة إذا كنت تبحثين عن علاجات طبيعية لتقشير بشرتك ، فالثلج خيار رائع. يمكنك استخدام مكعبات الحليب المثلجة على وجهك للتقشير، يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الحليب على إزالة خلايا الجلد الميتة ، بينما توفر مكعبات الثلج توهجًا طبيعيًا لوجهك.



ما يجب مراعاته أثناء وضع الثلج على وجهك

يمكنك ببساطة وضع القليل من الثلج على وجهك عن طريق لفه بمنشفة رفيعة أو منديل.

الامتناع عن وضع الثلج على وجهك أكثر من مرة في اليوم.

للحصول على أقصى قدر من الفوائد ، يمكنك إضافة مكونات مثل لب الطماطم وعصير الصبار إلى صينية الثلج.

لا تقم أبدًا بوضع كيس من الثلج أو مكعب على منطقة واحدة من وجهك لأكثر من دقيقة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من كسر في الشعيرات الدموية أو البشرة الحساسة الامتناع عن استخدام الثلج ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة بشرتهم.