فانوس 10 أمتار بالكوربة ومائدة لإفطار الصائمين فى السلام.. مظاهر الفرحة فى رمضان

كتب سيد الخلفاوى

زين فانوس ارتفاعه 10 أمتار تقريبا، منطقة الكوربة بشارع إبراهيم اللقاني بمصر الجديدة، نفذته إحدى الجمعيات الأهلية، حيث أجرى للدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية جولة بمنطقة الكوربة يرافقه اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة لمتابعة شوارع الحى.

وفى السياق تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عمل خيمة رمضانية تسع لعدد (600) فرد فى منطقة النهضة بالسلام والتي يقيمها التحالف الوطنى للمجتمع المدنى ، لتقديم وجبات الإفطار للصائمين ، وذلك بحضور محمد عبد الهادى رئيس حي السلام ثان ، و ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة مستمرة فى استكمال توزيع 650 الف كرتونة تحوى السلع الاساسية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه سيتم توزيع أكثر من 450 ألف وجبة إفطار ساخنة خلال الشهر الكريم، إلى جانب توزيع 164 طن لحوم و٥طن دواجن وعدد كبير من ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم .

كانت محافظة القاهرة قد أنهت إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال رفع درجة الإستعداد بكافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .