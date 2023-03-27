عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

كتب أحمد جمعة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا "الاقصى" في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات .

وعززت شرطة الاحتلال الاسرائيلي انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد، كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.

إلى ذلك، وصفت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية سلطات الاحتلال والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله وإخراجهم منه بالقوة، واعتقال بعضهم، بأنه استفزاز لمشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي خوري في بيان صحفي، فجر الاثنين، إن الاقتحامات المتكررة للأقصى لا يمكن فصلها عن جريمة حرق المستوطنين لمنزل المواطن الفلسطيني أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله، بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأضاف أن كل ذلك يؤكد الطبيعة الإجرامية المتأصلة لعصابات المستوطنين التي تقترف بحماية الاحتلال ودعمه تلك الجرائم البشعة، سواء في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أو بإحراق منازل الفلسطينيين والممتلكات، كما حدث في بلدة حوارة، وقبل ذلك بسنوات إحراق عائلة "الدوابشة" في بلدة دوما، وإحراق الفتى محمد أبو خضير في القدس.

ودعا خوري إلى توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته من بطش وإرهاب الاحتلال وعصابات المستوطنين، الذين يستسهلون الاعتداء على الفلسطينيين، واستهداف أرواحهم، وممتلكاتهم دون رادع، أو محاسبة.