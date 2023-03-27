عاطلان يكشفان كواليس قتلهما شابا وإشعال النار فى جثته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بقتل شاب وحرق جثته في بولاق الدكرور عقب ضبطهما أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهما قررا سرقة المجني عليه، وانتهزا علاقتهما به، واستدرجاه لسطح عقار، في بولاق الدكرور.

وأضافا أن أحدهما غافل المجني عليه، وضربه بحجر على رأسه حتى تأكد من مفارقته الحياة، ثم اتخذا قرارا بحرق الجثة، لإخفاء معالمها، واشتركا في إشعال النار بالمجني عليه، بعد الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته.

وقال المتهمان أنهما أنفقا المبلغ المالي الذي استوليا عليه، وأجرى المتهمان معاينة تصويرية أمام رجال المباحث، وأوضحا كيفية ارتكابهما الجريمة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار بدائرة القسم.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها.