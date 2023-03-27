اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم وانخفاض فى درجات الحراراة والصغرى تسجل 13 درجة

الإثنين، 27 مارس 2023 09:13 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم وانخفاض فى درجات الحراراة والصغرى تسجل 13 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين ، استقرار ملحوظ في حالة الطقس في ساعات الصباح على أنحاء المحافظة مع انخافض في درجات الحرارة ،وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 21 درجة ،والصغرى 13 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الإثنين  ، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم  شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين  :  القاهرة العظمى 23  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

 وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

 وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

 ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

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