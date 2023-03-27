ضبط دقيق مدعم ولحوم مصنعة غير صالحة خلال حملة مكبرة على الأسواق بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.



قال تاج جلال، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط دقيق مدعم ولحوم مصنعه "لانشون"غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.