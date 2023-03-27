ضبط أدمن صفحة تروج لبيع المخدرات أون لاين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وجود إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لبيع المواد المخدرة يقوم على إدارتها أحد العناصر الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "شابو" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) .

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.