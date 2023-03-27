صيدلة حلوان تنظم ورشة عمل حول النزاهة العلمية وكيفية تجنب سوء السلوك البحثي

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة إنجي المرسي رئيس قسم الأدوية والسموم، ورشة عمل حول "النزاهة العلمية وكيفية تجنب سوء السلوك البحثي" .

حاضر بالندوة الدكتورة ابتهال الدمرداش رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، بحضور عدد من شباب الباحثين والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وتناولت ورشة العمل الأخطاء التي قد يقع فيها الباحثون والتي تتنافي مع أخلاقيات البحث العلمي، وأنواع هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها للحفاظ علي النزاهة العلمية للأبحاث.

واشتملت ورشة العمل علي العديد من الأمثلة والتجارب الواقعية، والإشارة إلي بعض الممارسات مثل الاستشهاد الذاتي، هدر الموارد في بحوث لا تعود بالنفع علي المجتمع، السرقة العلمية، اختلاق البيانات، وتزوير النتائج وغيرها من الممارسات التي تخل بالنزاهة العلمية وشملت ورشة العمل عدد من الأنشطة الجماعية والعصف الذهني والمشاركة الفعالة من الحضور.

وشدد الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علي أهمية التزام الباحثين بأخلاقيات البحث العلمي، أهمية تعزيز مفاهيم النزاهة العلمية بين الباحثين والطلاب في الجامعات المصرية.

بينما أوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة علي تأصيل هذه المفاهيم وبينت جهود الجامعة في إصدار ميثاق أخلاقيات البحث العلمي.

وافتتح ورشة العمل الدكتور سامح سرور عميد الكلية والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأشار في كلمته الافتتاحية إلي أهمية موضوع ورشة العمل وتأثير الأخلاقيات في سير العملية البحثية، ونوه إلي أهمية تبني سياسة وطنية موحدة في في مصر للنزاهة العلمية لضمان التطبيق في جميع الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر.