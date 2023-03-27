شوارع شهدت أعمال تطوير وتجميل بحى شرق بمحافظة أسيوط.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

شهدت عدد من شوارع حى شرق بمحافظة أسيوط، أعمال تطوير وتجميل خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال الرصف، وتركيب بلدورات وصيانة كشافات بشوارع في حى شرق، ضمن خطة المحافظة، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة الشوارع في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه.

وشملت خطة حى شرق هذه الشوارع.

1-رصف شارعي الإمام على بن أبي طالب والعاشر من رمضان المتفرع من جسر الصليبة والمتفرع من منطقة الحمراء

2-الانتهاء من رصف شارع الجلاء ،وشارع النزهة وشارع الجمعية الشرعية المتفرع من شارع الهلالي بحي شرق

3- تركيب البلدورات والأرصفة بهذه الشوارع وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع محمد عباس

4-تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع عبد الخالق شاكر وأحمد ماهر وزمزم المتفرع من شارع الجلاء لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق

5- إزالة رفع المخلفات والمعوقات والإشغالات ووضع التربة الزلطية لعدد من الشوارع

6- تركيب وصيانة الكشافات بالطريق الرئيسي المؤدي إلى نزلة عبداللاه

7- تركيب وصيانة الكشافات بسور حديقة الفردوس وخلف عمارات إسكان الشباب وأمام مدرسة النهضة بالوليدية

8- التنسيق بين الكهرباء ، والحي والجهات المعنية بهذا الشأن بالتعاون مع مشروع الرصف التابع للمحافظة تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة.