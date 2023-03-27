اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شركات الطيران الصينية والهولندية تستأنف الرحلات المباشرة بعد توقفها 3 سنوات

الإثنين، 27 مارس 2023 10:42 ص
شركات الطيران الصينية والهولندية تستأنف الرحلات المباشرة بعد توقفها 3 سنوات طيران الصين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استأنفت شركات الطيران الصينية والهولندية رحلاتها المباشرة من أمستردام إلى بكين، بعد توقف دام ثلاث سنوات؛ بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير المبيعات لشركة الطيران الصينية ماك سو- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، إن خط "أمستردام- بكين" تعطل في مارس 2020؛ بسبب (كوفيد-19)، وأن استئنافه يمثل "انتعاشا شاملا ومتسارعا للشركة في السوق الصينية الأوروبية"، مضيفا أن خط "بكين داشينج- أمستردام" الجديد سيبدأ بأربع رحلات أسبوعية ويزيد وفقا لطلب السوق، وأن إلى جانب خط بكين، تسيّر خطوط جنوب الصين الجوية أيضا رحلات بين أمستردام وقوانجتشو، وهي مدينة في جنوب الصين، أربع مرات في الأسبوع.

بدورها.. قالت شركة الطيران الهولندية- في بيان صحفي سابق- إن ذلك يمثل "تعافي الخطوط من وعبر أمستردام إلى الصين.. وتعتبر السوق الصينية مهمة في شبكة الشركة، بسبب الطلب من المسافرين من رجال الأعمال".

 


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