شرطة إيطاليا تحقق فى قفز شخص من الطابق الثالث فى قنوات البندقية.. فيديو

فاطمة شوقى

أثار مقطع فيديو انتشر على الشبكات الاجتماعية ، لقفز شخص من مبنى مكون من ثلاثة طوابق إلى إحدى قنوات البندقية، غضب السلطات الإيطالية، وقال رئيس بلدية المدينة، لويجى بروجنارو إنه تم إصدار أمرا بمعاقبة هذا الشخص، الذى وصفه بـ"الغبى".

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن سكان المنطقة والسياح رأوا شخص يقفز من الطابق الثالث من مبنى مجاوز ليسقط فى قناة سان بانتالون إحدى قنوات البندقية، وخرج بعد فترة بمساعدة أحدى المتعاونين له الذين كانوا ينتظرونه بمناشف، وقام البعض بابلاغ الشرطة التى أكدت أنها ستحقق فى ذلك.

وأعرب عمدة البندقية بروجنارو على الشبكات الاجتماعية عن غضبه، وقال "ما حدث يجب أن يحصل على شهادة بالغباء"، مشيرا إلى أن هذا عمل تخريب وأمر بالبحث عن الشخص الذى قفز والاشخاص الاخرين الذين ساعدوه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى العام الماضى تم إلقاء القبض على 40 سائحا فى إيطاليا بسبب السباحة فى قنوات البندقية ، كما تم تغريم سائحة أمريكية 25 ألف دولار بسبب رميها دراجتها على سلالم فى روما.