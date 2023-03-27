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شبكة حماية اجتماعية.. تعاون بين التحالف الوطنى والتضامن لرعاية 600 ألف أسرة

الإثنين، 27 مارس 2023 01:00 ص
شبكة حماية اجتماعية.. تعاون بين التحالف الوطنى والتضامن لرعاية 600 ألف أسرة التحالف الوطني - ارشيفية
كتبت إيمان علي

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تعد مبادرة "كتف في كتف"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب "الروسية - الأوكرانية"، وما سببته من تداعيات على سلاسل الإمداد والغذاء عالميًا وليس على المستوى المحلى فقط.

وتستهدف المبادرة توزيع صناديق مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، ويكفى الصندوق أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وأكدت دراسة  للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المبادرة تهدف للتكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء، وظهر ذلك من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا والذي يعد استثمارًا ناجحًا لجهود المجتمع المدني وإعادة توظيف لدوره وترسيخ لفعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية التي تقودها مصر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، في ظل الاعتماد على 50 ألف متطوع من متطوعي التحالف الوطني، لتعتمد على قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع الحكومة.

وفى إطار تحقيق الضمان الاجتماعي، وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" لتحقيق الضمان الاجتماعي من خلال حزمة من الحماية الاجتماعية، حيث وفر دعمًا نقديًا لنحو (420 ألف) أسرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الغذائي لنحو (180 ألف) أسرة، بإجمالي 600 ألف أسرة.

واختتمت الدراسة أنه يمكن القول إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مبادرة حياة كريمة يعملان على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الاكثر احتياجًا، وتستهدف المؤسستان تحقيق هدف العدالة المكانية؛ من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية مثل ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري، ويمثلان كذلك نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الحكوميةّ (وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة التنمية المحلية – وزارة المالية – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة) والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.


التحالف الوطنى للعمل الاهلى

التنمية

الحماية الاجتماعية

كتف في كتف



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