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شاهد ..عروض احترافية للمجندين بوزارة الداخلية ..فيديو

الإثنين، 27 مارس 2023 05:55 م
شاهد ..عروض احترافية للمجندين بوزارة الداخلية ..فيديو الاحتفال بيوم المجند ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة يوم المجند، تضمنت عروضاً تدريبية وبيانات عملية عكست قدرة المجندين على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية التى تمكنهم من أداء مهامهم.
 
 

تضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى كافة المهام الأمنية والتى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية ، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى.

 

وشمل الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى ، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل ، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة ، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

 


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