شاهد ..عروض احترافية للمجندين بوزارة الداخلية ..فيديو

تضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى كافة المهام الأمنية والتى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية ، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى.

وشمل الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى ، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل ، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة ، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.