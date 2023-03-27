زيلنيسكى ومدير وكالة الطاقة الذرية يتفقدان محطة زابوريجيا النووية

وكالات

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكى، والمدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، محطة زابوريجيا النووية، بحسب ما ذكر موقع العربية الإخبارى.

وكان قد شكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، فى وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيا النووية.

وكتب جروسى فى تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيا الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشكلات دولية مهمة أخرى".

وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.