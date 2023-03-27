رى الأشجار ورفع تراكمات القمامة بقرى مركز الشهداء فى المنوفية

ومن جانبها، تابعت نائب رئيس المدينة أعمال ري ما تم زراعته من أشجار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بالوحدة القروية بساحل الجوابر برفقة شادية الهجين رئيس الوحدة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بتكثيف الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بكافة القرى لرفع التراكمات أولاً بأول، والقضاء على جميع بؤر تجمعات القمامة، وظهور الشوارع بالشكل اللائق، والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال ري الأشجار وزراعتها ورعايتها.

وحث رئيس المدينة، المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية فيما يخصه وذلك تجنباً لقطع المرافق والخدمات عن وحداتهم ومن ثم التصعيد إلى قرار الاستيلاء عليها والتصرف فيها وفقا للقانون.

رافق رئيس المدينة بالجولات حسام حسن نائب رئيس المدينة، علاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بشطانوف، حسام حسني رئيس الوحدة المحلية بطليا، هبه الزهار رئيس الوحدة المحلية بالبرانية.

كما تابع رئيس المدينة أعمال التشجير بحديقة الشهيد أحمد عبدالفتاح بقرية شطانوف حيث تم زراعة العديد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالحديقة وذلك ضمن مبادرة معالي رئيس الجمهورية 100مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء داخل القرى والمدن بما يعمل على تحسين المناخ والحفاظ على البيئة.

وتابع رئيس المدينة أعمال التسوية وتمهيد الشوارع الرئيسية بقرية شطانوف، وتمهيد وتسوية طريق 21 أشمون -طليا - البرانية وذلك تيسيرا للحركة المرورية بالطريق، موجها ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

وفى سياق آخر، أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولات تفقدية مكبرة على عدد من الوحدات المحلية للوقوف على سير الأعمال بها، حيث تابع رئيس المدينة استكمال أعمال وضع طبقة السن وفردها ودمكها بطريق أشمون سنتريس، ومتابعة إنتظام سير العمل بالوحدة المحلية بشطانوف وكذا متابعة ملف أملاك الدولة.