روحانيات كتاب الله.. أهالى الأقصر يتلون القرآن فى المساجد بنهار رمضان (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

مع دخول الشهر الكريم وروحانيات شهر رمضان المبارك، ينطلق أهالى مدن وقرى محافظة الأقصر فى عاداتهم خلال نهار رمضان، بالتواجد داخل المساجد وهم يتلون كتاب الله القرآن الكريم، خلال الوقت من صلاة العصر وقبل دقائق من أذان المغرب، لتكون تلك الفترة هى وقت الروحانيات المميزة طوال الشهر الكريم.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" الأجواء الروحانية فى المساجد، حيث يتجمع الأهالى عقب صلاة العصر، وفى أيديهم مصاحف القرآن الكريم وتلاوته حتى قدوم وقت المغرب يتحركوا لمنازلهم لتناول طعام الإفطار، وتعتبر تلك التجمعات من المواطنين هى إحدى روحانيات شهر رمضان المعظم فى فترة النهار خلال وقت الصيام.

وفى نفس السياق كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل برنامج السهرات الرمضانية بقصور الثقافية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، لـ"اليوم السابع"، أنه يسر مديرية أوقاف الأقصر، أن تعلن عن انطلاق خطة برنامج (سهرة رمضانية بقصور الثقافة ) (يوم الأربعاء من كل أسبوع) خلال الشهر الكريم، بقصر ثقافة (الأقصر بجزيرة العوامية)، وأسماء العلماء المشاركين فى هذه السهرة فضلًا عن القراء والمبتهلين، وذلك فى تمام الساعة (التاسعة عقب صلاة التراويح)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى عدة أمور، من أهمها: المساهمة فى رفع المستوى التثقيفى والتوعوى لدى الجماهير، وتوجيه الوعى القومى ذى الطابع والمضمون الوطنى للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعى، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التى حدثت فى هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدى الناس إلى جميع أوجه الخير.