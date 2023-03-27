رحلة تعريفية لطلاب كلية الطب للتعرف على مراحل تنقية المياه بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رحلة تعريفية لطلاب كلية الطب لمحطة مياه نيدة السطحية المرشحة الحاصلة على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة TSM، وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكيفية ترشيد استهلاك المياه .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه شارك فى الرحلة التعريفية 50 طالبا وطالبة لتعريفهم بأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشارت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه في نهاية الرحلات التعريفية يتم تعريف الطلاب بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر واضرارهما على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحى واهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين طلاب الجامعة.