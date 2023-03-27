رئيس جهاز المخلفات: 8 شركات بتكنولوجيا دولية تبدأ العمل بالمرحلة الأولى فى المنظومة

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات الصلبة، أن الدولة تسعى لاستكمال ما تم طرحه خلال قمة مؤتمر المناخ COP27، فى التوجه للتحول للأخضر، وتحويل المخلفات لطاقة، وأن وزارة البيئة اختارت ما بين أكثر من 93 شركة تقدمت للعمل في هذا المجال، وتم الانتهاء إلى 51 شركة، وتبدأ المرحلة الأولى ب 8 شركات بتكنولوجيات دولية لبعض دول العالم وهى هولندا و ألمانيا والنمسا.

وأوضح الدكتور طارق العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، وطبيق المستهدفات من التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، يتم طبقا للضوابط الفنية والقانونية الخاصة بقانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020، تهدف إلى الوصول لتدوير أكثر من 60% من المخلفات الصلبة البلدية، المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية، لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، إضافة إلى تدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا تسعى إلى تقليل حجم المخلفات المجمعة، المراد التخلص النهائى الآمن منها بحوالى 20% لتخفيض الطلب على أراضى جديدة للمدافن الصحية الآمنة.