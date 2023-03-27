رئيس جامعة القناة يوجه بتوفير أجواء مناسبة للطلاب بامتحانات التيرم الثانى

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى، تسير بشكل هادئ ومنتظم، حيث يؤدى طلاب الجامعة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى، والتى بدأت من يوم السبت الموافق 25 مارس الحالى.

وأوضح مندور أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب من أجل التعود على أجواء الامتحانات النهائية، والتدريب على التعامل مع نماذج الاسئلة واستعدادهم النفسى لها.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقد خلالها سير الامتحانات، مشيدا بالتزام الطلاب حيث تسير الامتحانات بشكل هادئ ومنتظم، مشددًا على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب من أجل تأدية الامتحانات بالشكل المناسب .

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الاستماع إلى الطلاب وقام باستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

ومن ناحية أخرى اطمأن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوى الطالب والتأكد من طبيعة الأسئلة ومباشرتها وعدم خروجها عن المقرر.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، داخل كلية الآداب الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بينما رافقه فى كلية الزراعة الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة.