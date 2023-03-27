رئيس الوزراء السنغافورى يصل إلى الصين فى أول زيارة له منذ أربع سنوات

وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن لونج، الذي رافقه وفد من حوالي 50 مسؤولًا سنغافوريًا، كان في استقباله على مدرج مطار جوانزو بايون الدولي مجموعة المسؤولين الصينيين من بينهم نائب حاكم قوانجدونج تشانج شين، وسفيرة الصين في سنغافورة سون هايان، والمديرة العامة لمكتب الشؤون الخارجية في قوانجدونج ليو تشينزي، ونائبة عمدة قوانجتشو تان بينج.

وأشارت إلى أن مدينة قوانجتشو الجنوبية هي المحطة الأولى لرئيس الوزراء السنغافوري في زيارته التي تستغرق أسبوعًا، فيما سيستضيفه على الغداء سكرتير حزب قوانجدونج هوانج كونمينج.

كما سيلقي رئيس الوزراء لي كلمة في المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو لآسيا في هاينان قبل أن يتوجه إلى بكين، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس شي جين بينج ورئيس الوزراء الجديد لي تشيانج، الذي سيستضيف حفل ترحيب ومأدبة غداء لوفد سنغافورة.

وكانت آخر زيارة لرئيس وزراء سنغافورة للصين في أبريل 2019، عندما حضر منتدى الحزام والطريق الثاني في بكين.