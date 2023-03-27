رئيس النمسا: الاتحاد الأوروبي لن ينسى دول غرب البلقان

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أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن مباحثاته اليوم الاثنين مع نظيره الألباني الرئيس باجرام بيغاج في تيرانا كانت إيجابية ومثمرة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي - خاصة في الأوقات الصعبة الحالية - لن ينسى منطقة غرب البلقان وأن النمسا سوف تظل أكبر الداعمين لألبانيا.



وقال الرئيس النمساوي ،في تصريحات له ،إن بلاده تؤيد اندماج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي.



وأضاف أن ألبانيا شريك اقتصادي مهم للنمسا في غرب البلقان ،متمنيا أن تغتنم الشركات النمساوية المرافقة له في هذه الرحلة الفرصة لتأسيس أو تطوير جهات اتصال قيّمة مضيفا "أنه معا سنتمكن بالتأكيد من فتح باب أو آخر للتعاون الاقتصادي".



يشار إلى أن الرئيس النمساوي ووزير الخارجية الكسندر شالينبرج ووزيرة العدل ألما زاديتش بدأوا أمس الأحد جولة في ألبانيا ومقدونيا الشمالية تستمر لمدة أربعة أيام.