دراسة: انخفاض وزن الأطفال عند الولادة نتيجة صيام الأمهات أثناء الحمل في رمضان

كتبت رانيا عامر

كشفت الدراسات الحديثة، عن أن الصيام بشكل عام يؤثر علي الصحة العامة نتيجة ما يفتقده الجسم من كميات كبيرة من السوائل والمياة والفيتامينات والبروتينات طوال فترة الصيام التي تستغرق ما يقرب من 13 ساعة يوميا خلال شهر رمضان، فبتالي يتاثر الاشخاص العاديين من ذلك ، فما بالك من اصحاب الامراض المزمنة .

وأوضح الباحثون مدي تأثير الصيام على صحة الأطفال اثناء الحمل ، ويظهر ذلك بانخفاض وزن الطفل عند الولادة ، ولكن هناك حلول لمعالجة هذة المشكلة ، وهي الترطيب الغذائي عقب أوقات الصيام.وذلك وفقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

اكتشفت الدكتورة فابيان براديلا بجامعة يوهان جوتنبرج في ماينتس بألمانيا، بمشاركة زملائها من خلال الابحاث والتجارب ،وجود ارتباط بين الصيام أثناء الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة، وخاصة عند الصيام خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والذي أظهر انخفاضا في الوزن ، مقارنة بأطفال الأمهات اللائي لم يصمن.

ولم تُلاحظ أي ارتباطات مباشرة للتكوين الغذائي أو النوم المتغير مع وزن الولادة. ومع ذلك، تم تعديل ارتباط الوزن بين الصيام والولادة من خلال التركيب الغذائي بعد ساعات الصيام، ولم يعد يُلاحظ الارتباط بالنسبة للنساء اللائي يتحولن إلى نظام غذائي غني بالدهون.

وقال الباحثون: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم أدوار العناصر الغذائية الكلية المحددة والمجموعات الغذائية، بناء على التوصيات المحددة للخيارات الغذائية للمسلمات الحوامل الراغبات في الصيام خلال شهر رمضان. وهذا يشمل أيضا قياسات السعرات الحرارية المتناولة خلال شهر رمضان".

وهذه هي الدراسة الأولى التي تتضمن معلومات عن النظام الغذائي للأمهات والنوم خلال شهر رمضان، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم أدوار المغذيات المحددة والمجموعات الغذائية.