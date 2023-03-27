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دار الإفتاء: يجب على المرأة مراعاة الضوابط الشرعية عند خروجها للصلاة فى المسجد

الإثنين، 27 مارس 2023 09:31 ص
دار الإفتاء: يجب على المرأة مراعاة الضوابط الشرعية عند خروجها للصلاة فى المسجد مصلى السيدات
كتب لؤى على

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قالت دار الافتاء أنه يجب على المرأة مراعاة الضوابط الشرعية عند خروجها للصلاة في المساجد، وأضافت الدار أن شهر رمضان فرصة عظيمة للتوبة والعمل الصالح، وباعث للمسلم على ترك الفواحش، والتدرُّب على ذلك، وحصن للمسلم من وساوس الشيطان قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أبْوَابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوَابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».
 
وتابعت : مَن أراد التقرُّب إلى الله فعليه أن يسارع بالتخلُّص من الشواغل وبردِّ حقوق العباد واستغفار الله عزَّ وجلَّ والندم على ما فات من تقصير في حقِّه عزَّ وجلَّ.
 
وأشارت إلى أن شهر رمضان موسم للطاعة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعجل قدوم رمضان؛ لما للشهر الكريم من فضائل وخصوصية، ويدعو الله بذلك فيقول: «اللهم بلِّغنا رمضان».
 
 
 
 
 

دار الافتاء

مصلى السيدات

خروج النساء للصلاة

صلاة النساء بالمساجد

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