اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز فى المعروض من الأرز بالأسواق والمنافذ (إنفوجراف)

الإثنين، 27 مارس 2023 02:22 م
خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز فى المعروض من الأرز بالأسواق والمنافذ (إنفوجراف) لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، إذ تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية
لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية
 
 
أكدت أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُؤكدةً على توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن و يكفي احتياجات المستهلكين حوالي ثلاثة شهور ونصف، مُشيرةً إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
 

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