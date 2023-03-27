اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

الإثنين، 27 مارس 2023 03:50 م
خليك واعى.. لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف) لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

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نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو القادم، وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.
 
وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحرص دائما على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.
 
ويهيب شادي زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.
 
لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
 

امتحانات النقل

التعليم

الشهادة الاعداداية

مواعيد امتحانات النقل

اليوم السابع بلس



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