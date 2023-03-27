خلال شهر رمضان.. برنامج ثقافى لضيوف الرحمن و5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم

كتبت إيمان حنا

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية، برنامجها الثقافي الرمضاني في مكتبة المسجد الحرام؛ تحت عنوان "أمسيات رمضانية".

ويتضمن البرنامج عديداً من اللقاءات والندوات العلمية والثقافية؛ بهدف زيادة التحصيل المعرفي لدى قاصدي المسجد الحرام.

كما أُقيمت أولى الأمسيات بين جنبات مكتبة المسجد الحرام بعنوان "عليكم بسنتي" وقدّمها الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي، وتضمنت الجلسة جوانب متعدّدة من حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسننه المتبعة ولا سيما في شهر رمضان المبارك.

ومن جهة أخرى، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بوكالة المكتبات الشؤون الثقافية (5) مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف، والتي تتضمن على العديد من البرامج الثقافية خلال شهر رمضان المبارك داخل المكتبة وخارجها.

وأوضحت مديرة عام إدارة الشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية أميمة بن عبد الرحمن السديس، أن البرامج تأتي في مقدمتها ملتقى نسائم رمضانية، والذي يضم أربع محاضرات للحديث عن فضل شهر رمضان وحسن استقباله، يليها لقاءان إثراءان عن ليالي الاعتدال الرمضانية (الاعتدال الفكري والتعبدي)، وعقب ذلك إقامة مبادرة هل هلاله المتضمنة حزمة برامج منوعة تفاعلية مع الجمهور حضورياً تقام في قسم الرجال لمكتبة الحرم المكي الشريف، ويندرج تحتها عدة برامج وهي (آية وتفسير، وحدث في رمضان، وجلسة مع كتاب، وكيف الطريقة لطبق رمضاني، وعلى مائدة الإفطار) .

وأوضحت السديس أن تقديم مثل هذه البرامج يأتي انطلاقًا من واقع المسؤولية بنشر الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية باعتبار المكتبة والكتاب منبعاً للثقافة والمعرفة وإثراء الإبداع.