خارجية الصين: لا توجد شروط مسبقة فى إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستمنح هندوراس مبلغ 2.5 مليار دولار قيل إنها طلبته كمساعدات من منطقة تايوان، أن "العلاقات الدبلوماسية ليست شيئا للتجارة".

وأشارت ماو إلى أن إقامة العلاقات الدبلوماسية ليست ورقة مساومة ، مضيفة أنه في السنوات الأخيرة، أقامت بنما وجمهورية الدومينيكان والسلفادور ونيكاراجوا ودول أخرى أو استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع الصين دون إرفاق أي شروط مسبقة، بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) الصينية.

وأضافت أنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وهندوراس، ستقوم الصين، على أساس مبدأ "صين واحدة" وبروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، بتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الجانب الهندوراسي في مختلف المجالات للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هندوراس ومواطنيها.

وفي إشارة إلى أن سلطات تايوان معتادة على "دبلوماسية المال"، حذرت ماو من أن السعي وراء "استقلال تايوان" هو طريق مسدود وأن "دبلوماسية المال" لا سبيل للخروج منها. وأضافت أن "أي محاولة للسير بعكس تيار التاريخ محكوم عليها بالفشل".

كانت الصين وهندوراس قد أعلنتا أمس الأحد إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، وذلك في أعقاب قيام هندوراس بقطع العلاقات مع منطقة تايوان.

ونفت هندوراس الأسبوع الماضي أن تكون قد طلبت 2.5 مليار ‏دولار كمساعدات من تايوان قبل إعلانها عن السعي لإقامة ‏علاقات مع الصين، وقالت بدلا من ذلك إن البلاد طلبت مرارا ‏من تايوان شراء دين عام منها‎.‎