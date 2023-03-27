حياة كريمة.. محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لـ 3 مشروعات خدمية

قنا صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إشارة بدء التشغيل التجريبي، لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعقيد محمد موسى عمران المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مجدى أيوب، مدير عام رى غرب قنا، والمهندس محمد جيلاني، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

افتتح محافظ قنا، التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف بخانس، والتي تقع على مساحة 288 م، بتكلفة مالية بلغت 3 ملايين و 338 ألف جنيه، حيث يضم المبنى جراج يستوعب سيارتىّ إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT ، وصيدلية ، وإستراحة أطباء، وسوف تخدم الطريق الزراعى، و أهالى قرية بخانس البالغ عددهم حوالى 80 الف نسمه في النعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج.

وافتتح الداودي، التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية بخانس، والذي تم إنشائه علي مساحة 450 م تقريبا، ويتكون من ثلاث طوابق تشمل " مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعي"، وسوف يسهم المجمع فى إنهاء معاناة سكان القرية فى الحصول على الخدمات، من خلال استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع محافظ قنا، جولته بإفتتاح التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية بخانس ، والذي تم إنشئه علي مساحة 201 م، طبقا للنموذج رقم ١ التي أعدته وزارة الزراعة، و يتكون من طابقين ويضم ( مركز تجميع ألبان - الشيلر - الغسيل المركزي - مكاتب غرفة التحكم - غرفة الكهرباء - معمل - وحدة بيطرية - مكتب إرشاد )، وسوف يسهم المجمع بإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والإعتماد على أنظمة الرى الحديث.