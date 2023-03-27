حياة كريمة تنفذ المشروع القومى للقوافل الرياضية بالظواهرية وبحر البقر 2..صور

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، نفذت الوزارة عددا من الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، بمشاركة عدد من شباب وفتيات قرى حياه كريمة بمركز الحسينية، وذلك إيماناً بأحقيتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات التدريبات الرياضية تمت داخل مركزي شباب الظواهرية وبحر البقر 2، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز الحسينية، لإتاحة الفرصة للشباب والفتيات لممارسة الألعاب الرياضية، والمشاركة في المسابقات والفعاليات المختلفة، وتأهيل المتميزين منهم للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية، وكذلك قضاء أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة حيث أعرب الشباب والفتيات المشاركين في الأنشطة الرياضية عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ودعم حركة الرياضة بقري حياه كريمة بمركز الحسينية.

وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمشروع القومي للقوافل الرياضية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التي لا يوجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.