حمزة يوسف يؤكد عزمه تحقيق الاستقلال لاسكتلندا بعد فوزه برئاسة حزبه

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أكد زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الجديد حمزة يوسف عزمه على تحقيق الاستقلال لاسكتلندا في حال تم انتخابه غدا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الاسكتلندي.



وقال يوسف - في كلمة عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لنيكولا ستورجون - إنه إذا تم انتخابه رئيسا للوزراء فإنه سيكون رئيس وزراء لجميع الاسكتلنديين، وسيعمل جاهدا لنيل احترام وثقة الشعب الاسكتلندي.



وأوضح يوسف أن أولويته الفورية ستكون مواصلة حماية كل اسكتلندي من الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سيعمل على إصلاح وتعافي نظام الرعاية الصحي والقطاعات العامة الحيوية الأخرى، وسيدعم سلامة الاقتصاد الاسكتلندي ويحسن فرص الحياة لجميع أفراد الشعب في أنحاء البلاد.



وأعرب يوسف عن سعادته لفوزه بزعامة الحزب قائلا: "أشعر إنني الرجل الأكثر حظا في العالم لوقوفي هنا كزعيم للحزب الوطني الاسكتلندي؛ الحزب الذي انضممت إليه منذ 20 عاما مضت والذي أكن له محبة عميقة"، كما تقدم بالشكر لنيكولا ستورجون على عملها المتفاني.



وفاز يوسف بزعامة الحزب الوطني الاسكتلندي في وقت سابق اليوم بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا. وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الاسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.

كان أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي قد بدأوا التصويت لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجون التي أعلنت بشكل مفاجئ استقالتها الشهر الماضي بعد أن أمضت 8 سنوات كزعيمة للحزب وللحكومة الاسكتلندية.