"حللتم أهلا".. مبادرة لضيوف الرحمن خلال رمضان فى السعودية

إيمان حنا

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، مبادرة "حللتم أهلاً" للموسم الثاني في محطة القطار، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية ندى بنت عبدالله المالكي، أن الاستقبال لضيوف الرحمن يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن ، حيث يتم الترحيب بضيوف الرحمن القادمين خلال الشهر الكريم في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة ، وتقديم مجموعة من الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام برنامج "العمار وفد الله" ضمن مبادرة الهيئة صديقة القاصدين، والذي يصاحبه عدة برامج في شهر رمضان، باستعدادت مبكرة وتجهيزات مسبقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين والمعتمرين.

وأوضح مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام ناصر محمد الحمزي، أن البرنامج يهدف للاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم منذ قدومهم للمسجد الحرام وتوعيتهم بهدي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الزوار القاصدين والمعتمرين، والعمل على التوعية الميدانية لتهيئة الأجواء المناسبة بالتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.