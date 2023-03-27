اليوم السابع
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جهود مكثفة لضبط متهمة بقتل مسن بعد سرقته فى عين شمس

الإثنين، 27 مارس 2023 10:25 م
جهود مكثفة لضبط متهمة بقتل مسن بعد سرقته فى عين شمس إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث من جهودهم، للقبض على متهمة بقتل مسن بعد سرقته في منطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوفاة مسن في العقد السادس من عمره داخل شقته في عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وبإجراء التحريات، تبين إصابة المجنى عليه بضربات على الرأس بعد تعدى سيدة تعمل أخصائية علاج طبيعي اثناء إجراء جلسة له وقامت بسرقة أموال من داخل شقته ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لضبط المتهم في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 

 


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