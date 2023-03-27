جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ينفذ مجموعة تدريبات المهارات الريادية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بمحافظة شمال سيناء، الانتهاء من مجموعة تدريبات المهارات الريادية بالتعاون مع شركاء التنمية لنشر فكر العمل الحر وتشجيع شباب الخريجين على إقامة المشروعات صغيرة.

وأوضح بيان لفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بمحافظة شمال سيناء، أن التدريبات للمستهدفين تمت تحت عناوين "المهارات الريادية والمضي قدما وولد فكرة مشروعك وابدأ مشروعك".

وتم تنفيذ 2 دورة تدريبية بعنوان المضي قدما بالشيخ زويد بمقر جمعيةأهلية استهدفت 30 متدربة بمختلف المؤهلات العلمية من المقيمين بالشيخ زويد وضواحيها، ويعتبر التدريب الأول من نوعه الذي تم تنفيذه بمدينة الشيخ زويد بعد توقف سنوات، والتدريب الثاني بمدينة بئر العبد بمقر جمعية أهلية وتم تدريب 30 متدربة بمختلف المؤهلات من السيدات الراغبات في إقامة المشروعات والتي تحمل مؤهل متوسط فأقل.

كما تم تنفيذ 4 تدريبات بعنوان "اعرف قدراتك ومهارات الريادية" بالتعاون مع جامعة العريش تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات، وتم التنفيذ بمقر كلية الاقتصاد المنزلى وكلية الآداب مستهدف طلاب السنوات النهائية، وتنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بناء علي التنسيق المسبق مع التربية والتعليم بتنفيذ دورات تدريبية بالمدارس الفنية لنشر فكر العمل الحر لدي الطلاب، وتنفيذ 3 دورات تدريبة بمقر مدرسة الصناعية بنات ومدرسة الثانوية المعمارية، وعقد ندوات توعية بمقر مدرسة الثانوية الفندقية لتشجيع الطلاب علي إقامة المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة مستهدف طلاب السنوات النهائية.

وسبق وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بشمال سيناء، تنفيذه دورات لنشر فكر العمل الحر بين الشباب بجامعة العريش، واستفاد من البرنامج التدريبي طلبة الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

ومقررا أن يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة برنامج الدورات التدريبية ونشر ثقافة العمل الحر بتدريبات بكليات الجامعة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لاستفادة طلبة المدارس الفنية بمراحلها من التدريبات.

قال طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية، بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بشمال سيناء، إن هذه البرامج والدورات تأتى فى إطار سلسلة خدمات تقدم للشباب الخريجين والباحثين عن فرص العمل الحر.

وأضاف أنه سبق في إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وجامعة العريش تنفيذ البرنامج التدريبي المهارات الريادية لطلاب السنوات النهائية بكلية الاقتصاد المنزلي.

ووقعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بتشغيل المشروعات.

والخدمات تتم من خلال الجهاز بتقدم المواطن بالمستندات المطلوبة، ويقوم الجهاز باستيفاء تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع، إطلاع العميل على الشروط العامة والخاصة للحصول على ترخيص التشغيل، ومخاطبة إدارة التنظيم وإدارة رخص المحلات بالجهة الإدارية وإدارة الحماية المدنية التابع لها مقر المشروع جغرافيًا لاستصدار موافقة على النشاط أو تقرير بموقف المشروع على الطبيعة، ويتم تسجيل بيانات الطلب وتحصيل الرسوم المقررة وإصدار الترخيص المؤقت (ويكون ساريا لمدة عام للمشروعات الجديدة وبحد أقصى خمس سنوات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي)، وإرسال ملف التراخيص إلى الجهة الإدارية المعنية والجهات المختصة لاستكمال باقى الموافقات، وإصدار شهادتي التصنيف والتمتع بالمزايا عقب إصدار الترخيص المؤقت الخاص بالمشروع و استصدار الترخيص النهائي للمشروع.