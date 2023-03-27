جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة متهم بابتزاز وتهديد محامية لجلسة 28 مايو

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة شاب لجلسة 28 مايو المقبل، لحضور المتهم بشخصه؛ لاتهامه بابتزاز سيدة وتهديدها بصور خاصة من أجل الحصول على مبالغ مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير أحمد ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 2214 لسنة 2019 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 23 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم م م ش ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون عام 2016، وبدائرة مركز شرطة كفر صقر، قد اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها م ال ع، 41 سنة، محامية حرة، مقيمة في القاهرة، بأن نقل من حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا خاصتها عبر جهاز الحاسب الآلي خاصته على النحو المبين بالأوراق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها كتابة عبر صفحة التواصل الاجتماعي وبرنامج واتس والرسائل الهاتفية بإفشاء أمر من الأمور والصور خاصتها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بأن هددها بإفشاء أسرارها ونشر الصور خاصتها والمحادثات الخاصة بها إذا لم ترسل له مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالأوراق، وحصل بالتهديد الواقع على المجنى عليها على مبلغ من النقود (خمسمائة دولار أمريكي).

وتبين من التحقيقات أن المتهم قد تمكن من اختراق حساب المجني عليها الخاص على موقع فيس بوك وتمكن من إرسال رسائل تهديد على هاتفها عبر تطبيق واتس آب بإفشاء أسرارها ونشر صورها الخاصة والمحادثات الخاصة بها وابتزازها بطلب مبالغ مالية عشرين ألف دولار ، وثلاثة آلاف دولار) وتحصل منها على مبلغ مالي قدره خمسمائة دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.