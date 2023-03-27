جلسة مصالحة ودية بين عائلتى "آل عبد الله العبد وآل محمود الأمير" فى المريس

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة المريس فى مدينة أرمنت غرب الأقصر، عقد جلسة مصالحة ودية بين عائلتين، بحضور لجنة المصالح وبيت العائلة المصرية من محافظة الأقصر، حيث تم التصالح بين عائلتى "آل عبد الله العبد" و"آل محمود الأمير"، بالعفو والسماح والتصالح فيما بينهما.

ويقول الشيخ محمد عبد الباقي عضو لجنة المصالحات بأرمنت، أنه تم خلال شهر رمضان المبارك، عقد جلسة الصلح بين عائلتى "آل عبد الله العبد" و"آل محمود الأمير" بناحية المريس، وبفضل من الله ورضوانه تم العفو والسماح والتصالح فيما بينهما، بحضور لجنة المصالحات وبيت العائلة المصرية من محافظة الأقصر، في ضيافة العمدة قناوي عباس قناوي في ديوان الأمة، وبناءاً على مجهودات رجال لجنة المصالحات وهم كل من (الحاج عبدالباسط معاطي - الدكتور عبدالناصر أحمد - الحاج جمال علاو- الشيخ الفولي شيخ ناحية - الشيخ علي الشيخ العرب عبدالعال)، وبهذا الصلح تم ردم الخلافات وبدء صفحة جديدة.

فيما رصد تليفزيون اليوم السابع لحظة تقديم الكفن لإنهاء خلافات بين عائلتين بشرق السكة الحديد بالأقصر، حيث شهدت المنطقة، عقد جلسة مصالحة وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين وهما "آل عبد الرحيم" و"آل جمعة عطية الرب"، وتم تنظيم سرادق لعقد جلسة المصالحة بين العائلتين لإنهاء الخلافات بينهما بحضور المئات من الأهالى وقيادات مديرية أمن الأقصر، وقيادات محافظة الأقصر، وكبار العائلتين.

وبدأت فعاليات جلسة المصالحة لإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بحضور قيادات مديرية أمن الأقصر والمحافظة والأهالى من العائلتين، حيث يتوافد حالياً على مكان عقد المصالحة عدد كبير من الأهالى ورجال لجان المصالحات وكبار العائلات من حول الأقصر للتوفيق بين العائلتين.

ومن جانبه صرح عبد الشريف أحمد عمر الإدريسى أحد كبار لجان المصالحات بمحافظة الأقصر، أن رجال المصالحات يواصلون بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن القيام بدورهم فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب، مشيراً إلى العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين فى إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.