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توجيه رئاسى برعاية المتفوقين من الصعيد للدراسة بجامعات عالمية بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 27 مارس 2023 04:56 م
توجيه رئاسى برعاية المتفوقين من الصعيد للدراسة بجامعات عالمية بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع اليوم
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه برعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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