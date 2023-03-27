تقرير الأمم المتحدة يصف قضية التغيرات المناخية بالقنبلة الموقوتة

كتبت منال العيسوي

وصف آخر تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية ب تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة قضية التغيرات المناخية بأنها قنبلة موقوتة تدق، وهو الأمر الذى تجددت معه دعوات الدول لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انبعاثات الكربون ومواجهة تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري تسبب في ارتفاع درجة حرارة العالم، بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ودفع العالم أقرب إلى نقطة اللا عودة.

وأوضح الأمين العام أنطونيو جوتيريش، عبر الموقع الرسمى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن التقرير يمثل تحذير للإنسانية وان القنبلة المناخية الموقوتة تدق. ويعد التقرير دليل إرشادي لنزع فتيل القنبلة المناخية الموقوتة.