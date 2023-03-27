اليوم السابع
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تعطل موقع البرلمان الفرنسي واتهامات لقراصنة روس

الإثنين، 27 مارس 2023 05:16 م
تعطل موقع البرلمان الفرنسي واتهامات لقراصنة روس فرنسا
كتب- وكالات

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أفاد خبراء أنّ الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) معطّل منذ صباح اليوم الاثنين، نتيجة هجوم تبنّته مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا "نو نيم" انتقاماً لدعم باريس لكييف.

وقال إيفان فونتارينسكي، المدير الفنّي في مجموعة تاليس المكلف بالدفاع السيبراني، إنّ الموقع الإلكتروني تعرّض لهجوم "حرمان من الخدمات" من طريق إغراقه بسيل من الطلبات بما يفوق قدرته على التعامل معها، بحسب "فرانس برس"، وموقع "العربية نت".

وأشار إلى ان مجموعة تابعة لموسكو تطلق على نفسها اسم "نو نيم 057(16)" تبنّت الهجوم عبر قناتها على موقع تلغرام انتقاما من فرنسا بسبب دعمها لأوكرانيا.

ويأتي ذلك تزامناً مع محاولة الحكومة الفرنسية الاثنين استعادة زمام المبادرة بإبداء رغبتها بـ"التهدئة"، لكن من دون أن تنجح حتى الآن في نزع فتيل التوتر عشية تعبئة جديدة مقررة الثلاثاء احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد أسبوع على إقرار تعديل النظام التقاعدي من دون تصويت في البرلمان.


فرنسا

البرلمان الفرنسي

تعطل الموقع الإلكتروني للبرلمان

هجوم تبنّته مجموعة قراصنة موالية لروسيا

انتقام لدعم باريس لكييف



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