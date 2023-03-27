تعرف على زيادة المرتبات خلال أبريل 2023 × 16 معلومة

كتبت أسماء أمين

توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعتبر القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%، خلال 8 سنوات.

1 - زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا.

2 - زيادة مرتبات الدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه شهريا.

3 - زيادة مرتبات لحملة الماجستير من شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية لتكون 6 آلاف جنيه.

4 - زيادة مرتبات حملة الدكتوراة لـ 7 آلاف جنيه.

5 - إلا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه.

6 - 14 مليار دنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة

7- 8% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

8- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة لن تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

9– 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى

10- 500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

11 - زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا .

12- 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

13- 300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية .

14- 8 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25%.

15 -6.5 مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25% شهريًا.

16- 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.