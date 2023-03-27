تعرف على خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أبريل فى قرى حياة كريمة

أصدرت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، خطة القوافل العلاجية الشهرية المجانية، والتي تبدأ من 1 : 30 أبريل 2023 بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعدد 3 مراكز على مستوى المحافظة، هي مراكز أسيوط ومنفلوط والفتح، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد ،وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

ووجه اللواء عصام سعد، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي.

كان محافظ أسيوط قد تلقى تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر أبريل 2023 والتي تبدأ عملها من يوم 1 إلى 30 أبريل 2023 ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 1 و2 أبريل بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط تنتقل بعدها لقرية بني غالب يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 أبريل ثم يومي السبت والأحد 7 و8 أبريل بقرية جحدم بمركز منفلوط وترجع بعدها لمركز أسيوط قرية اسكندرية التحرير يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل 2023 بعدها تتوجه لمدينة أسيوط الجديدة يومي السبت والأحد 15 و16 أبريل ثم مركز الفتح قرية الشيخ سويف يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 أبريل ثم تتوجه لمركز أسيوط قرية العدر يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أبريل وتنهي أعمالها بقرية الحساني بمركز أسيوط يومي السبت والأحد 29 و30 أبريل.