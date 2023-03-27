اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على حالات تغطية وثيقة التأمين الصحى للمعتمر

الإثنين، 27 مارس 2023 10:39 ص
تعرف على حالات تغطية وثيقة التأمين الصحى للمعتمر العمرة - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية أبرز 8 مزايا وحالات تغطيها وثيقة التأمين الصحي للمعتمرين. وفق"سبق" .

ومن أبرز هذه المزايا تغطية نفقات المعاينة والحالات الطارئة، ونفقات الإقامة فى المستشفى، إذا استدعت الحالة ذلك .

وتشمل الوثيقة أيضا الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وتكاليف علاج الأسنان، وتكاليف ولادة الأطفال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة.

وهذا يشمل أيضا تغطية تكاليف الغسيل الكلوي للحالات الطارئة، وتكاليف الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق.

وتغطي الحالات العامة مثل: العجز الكلي الدائم العرضي وحالات الوفاة والوفاة بسبب الكوارث الطبيعية وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده والدية الصادرة بحكم قضائي، كما تشمل الوثيقة أيضاً تغطيات تعويض تأخر الرحلة وتعويض إلغاء الرحلة.

تبلغ مدة التغطية لوثيقة التأمين الشامل للمعتمرين 90 يوماً وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد بدأت اعتباراً من  يناير الماضى، خفض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة من 235 ريالا إلى 87 ريالا، وذلك بقيمة 63%.

وهذه الوثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من خارج السعودية، وتكون الوثيقة مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم، وتبدأ مدة تفعيل الوثيقة من دخول المملكة ونطاق تغطيتها داخل السعودية، و يمكن الاطلاع على وثيقة تأمين العمرة والتحقق من صلاحيتها ومعرفة مقدمي الخدمات عبر زيارة موقع برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن.

 

 

 

 

 


عمرة رمضان

المعتمرين

وثيقة التأمين الصحى للمعتمر

اخبار العمرة



الموضوعات المتعلقة

الآلاف يؤدون عمرة رمضان.. الملك سلمان يوجه بتقديم تيسيرات للمعتمرين.. خدمات خاصة لذوى الهمم وبرامج للتوعية بهدى النبى.. "الحج والعمرة" تشدد على عدم تكرار أداء المناسك.. واستخدام "أسطح" الحرم للمصلين خلال رمضان

الإثنين، 27 مارس 2023 03:00 ص

البيت العتيق يستقبل أول أفواج عمرة رمضان الخميس.. 3 ملايين معتمر خلال الشهر.. خادم الحرمين يوجه بالتيسير على ضيوف الرحمن.. للمعتمر أداء المناسك مرة واحدة فى رمضان.. توفير أماكن لـ2500 معتكف داخل المسجد الحرام

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:00 م

"أنا المدينة".. فيديو تشويقى للمدينة المنورة بالتزامن مع موسم عمرة رمضان

الأحد، 19 مارس 2023 02:39 م

عمرة رمضان.. البوابة المصرية للعمرة المسار الصحيح والآمن لزيارة بيت الله الحرام.. كود تعريفي لكل معتمر.. شركات الطيران والنقل ملزمة بمطابقة البيانات الخاصة بالمعتمرين.. وعقوبات صارمة حال مخالفة القانون

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة