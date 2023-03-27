تعرف على حالات تغطية وثيقة التأمين الصحى للمعتمر

إيمان حنا

نشر مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية أبرز 8 مزايا وحالات تغطيها وثيقة التأمين الصحي للمعتمرين. وفق"سبق" .

ومن أبرز هذه المزايا تغطية نفقات المعاينة والحالات الطارئة، ونفقات الإقامة فى المستشفى، إذا استدعت الحالة ذلك .

وتشمل الوثيقة أيضا الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وتكاليف علاج الأسنان، وتكاليف ولادة الأطفال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة.

وهذا يشمل أيضا تغطية تكاليف الغسيل الكلوي للحالات الطارئة، وتكاليف الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق.

وتغطي الحالات العامة مثل: العجز الكلي الدائم العرضي وحالات الوفاة والوفاة بسبب الكوارث الطبيعية وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده والدية الصادرة بحكم قضائي، كما تشمل الوثيقة أيضاً تغطيات تعويض تأخر الرحلة وتعويض إلغاء الرحلة.

تبلغ مدة التغطية لوثيقة التأمين الشامل للمعتمرين 90 يوماً وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد بدأت اعتباراً من يناير الماضى، خفض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة من 235 ريالا إلى 87 ريالا، وذلك بقيمة 63%.

وهذه الوثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من خارج السعودية، وتكون الوثيقة مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم، وتبدأ مدة تفعيل الوثيقة من دخول المملكة ونطاق تغطيتها داخل السعودية، و يمكن الاطلاع على وثيقة تأمين العمرة والتحقق من صلاحيتها ومعرفة مقدمي الخدمات عبر زيارة موقع برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن.