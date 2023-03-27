تعرف على إجراءات الوقاية من حرائق أسطوانات البوتجاز

كتب عبد الرحمن سيد

تناشد إدارة الحماية المدنية بضرورة اتخاد الحيطة والحذر لمنع حدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الشقق السكنية، وتشدد الإدارة على اتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز، ومنها:

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان

- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

- فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

- فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

- الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

- وضع الاسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

ـ عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن.